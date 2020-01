Festeggiarono l'ultimo giorno del 2019 sparando alcuni colpi con una scacciacani in pieno centro ad Aversa (Caserta), generando paura tra i tanti passanti. Cinque giorni dopo, i responsabili della bravata, due ragazzi di 24 e 25 anni, sono stati identificati dalla Polizia di Stato, anche grazie ai social network, e denunciati per i reati di procurato allarme e spari in luogo pubblico.

Subito dopo il fatto, avvenuto il 31 dicembre inera intervenuta una volante del Commissariato di Aversa, che aveva trovato diversi bossoli in un portone. I poliziotti, guidati dal dirigentehanno così acquisito filmati ed hanno analizzato i social, trovando le tracce della bravata, identificando i due responsabili. I due ragazzi hanno ammesso le loro responsabilità consegnando due pistole a salve.