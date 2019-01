Sabato 12 Gennaio 2019, 19:47

Un raid su commissione. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica i due balordi che, il 9 gennaio, alle 19:40, hanno divelto tre dissuasori per la sosta nell’ultimo tratto di via Santa Croce, a Capodrise; i paletti erano stati installati per proteggere il transito dei passanti e impedire la sosta selvaggia.Grazie al sistema di videosorveglianza del Comune, gli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante Clemente Piccolo, in poche ore, sono riusciti a indentificarli: si tratta di un 36enne di Recale e di un 34enne del posto.Uno dei due presunti danneggiatori, sentito dai vigili urbani, avrebbe confessato e rivelato di aver ricevuto 50 euro da un commerciante della zona. E ora è caccia al mandante.