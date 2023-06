Gli uomini del clan sul carro di Carnevale: scattano i fogli di via

Il 20 febbraio scorso sfilarono sui carri di Carnevale a Capodrise, nel Casertano, facendo mostra di se e del potere camorristico che rappresentavano.

Sono sei pregiudicati ritenuti vicini al clan Belforte di Marcianise (Comune che confina con Capodrise, ndr), identificati a distanza di qualche mese dalla Polizia del commissariato di Marcianise, che ha avviato nei loro confronti l'iter amministrativo per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Capodrise.

Nomi noti, che difficilmente potevano sfuggire all'attenzione delle forze dell'ordine, e della cittadinanza: Benito Belforte, 51enne fratello dei fondatori del clan Salvatore e Domenico, i figli di Benito, ovvero Salvatore di 27 anni e Ivano di 20, il 25enne Saverio Padovano, il 22enne Fabio Junior Buanno e il 30enne Ferdinando Scaldarella.

Su un altro carro, i poliziotti del Commissariato di Marcianise hanno individuato anche il 34enne Francesco Gaglione, con numerosi precedenti penali, anche per estorsione, che pare avesse fornito i soldi per l'allestimento del carro, tanto da risultare uno degli organizzatori; nei suoi confronti non è stato però avviato l'iter per il foglio di via essendo Gaglione di Capodrise.