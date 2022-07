Aggredisce la madre per la droga: denunciato dal padre e arrestato

CAPODRISE - La Polizia ha arrestato un trentaseienne, pregiudicato, residente in Capodrise, responsabile di reato di maltrattamenti ai danni della madre, indagato anche per estorsione aggravata e continuata. In particolare, gli agenti del Commissariato di Marcianise sono intervenuti a Capodrise, a seguito di richiesta di aiuto da parte di una donna aggredita dal figlio, segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Giunti sul posto ed accertata la veridicità dei fatti segnalati, conducevano l’aggressore negli uffici del Commissariato. I poliziotti accertavano come la donna fosse vittima, da svariati giorni, delle minacce e delle violenze del figlio tossicodipendente, arrivate finanche al lancio di un televisore dalla finestra dell’appartamento in cui vivevano al fine di intimorire la madre, cui venivano estorte quotidianamente somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Alla fine il pregiudicato è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.