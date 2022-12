Un disegno trovato fra documentazioni varie, relative alla costruzione della Reggia di Caserta, documenterebbe con assoluta fondatezza l'attribuzione a Luigi Vanvitelli dell'intero progetto della Cappella palatina che aveva impostato nel contesto del complesso la cui prima pietra era stata posta il 20 gennaio 1752. Per linee generali la cappella era stata sempre attribuita all'architetto voluto da Carlo di Borbone ma successivamente il completamento dei disegni e la progettazione e costruzione riconosciuti a Carlo Vanvitelli, figlio primogenito di Luigi. La mano unica del Vanvitelli senior sarebbe certificata in un disegno trovato nella collezione privata degli eredi della famiglia De Peruta raffigurante lo spaccato della real cappella.

La scoperta è di Salvatore Costanzo, architetto e storico dell'arte che ne ha fatto uno studio per un nuovo, ampio e generale inquadramento storico-filologico della parte dedicata al culto secondo la volontà di Carlo di Borbone che a Vanvitelli aveva raccomandato: «Per la Casa di Dio non ho limite. Voglio spendere tutto quello che può occorrere». Secondo il parere dello studioso, l'opera sarebbe stata eseguita da Luigi Vanvitelli a partire dal 1756 data di inizio della costruzione all'indomani della celebre «Dichiarazione dei disegni del Real Palazzo di Caserta».

In molti testi di architettura si riferisce che la Cappella palatina fu realizzata nel 1777 da Carlo Vanvitelli su progetto del padre. Dice lo storico Salvatore Costanzo: «Il disegno che ho avuto modo di studiare, un foglio di centimetri 45 per 62, fu concepito come variante del medesimo progetto contenuto nella Dichiarazione. Redatto con le opportune modifiche, dovette servire in primis per la realizzazione di alcuni modelli lignei elaborati da Antonio Rosz, ebanista di rara perizia, e dai suoi collaboratori tedeschi. Il Vanvitelli sapeva che un modello faceva molto meglio effetto che un disegno, come scrisse al fratello Urbano, e consentiva di verificare dal vivo l'esecuzione dei lavori man mano che procedevano. Nel 1758 Monsù Rosz completò il plastico della cappella nella stessa scala metrica del vestibolo e dello scalone per consentire la composizione d'insieme. Da rilevare che rispetto all'impianto planimetrico del progetto originario, la Cappella palatina subì alcune variazioni proporzionali, e fu sottoposta a delle modifiche decorative interessanti la volta a botte; quest'ultima nella tavola della Dichiarazione presenta motivi ad archi incrociati, mentre nel foglio di variante verrà disegnata a cassettoni».

Ancora Costanzo: «Analizzando la grafia con la quale è segnato il titolo dell'opera, il termine taglio rimanda immediatamente ad alcune delle sue precedenti tavole raccolte nella Dichiarazione, per la qualità del tracciato e per i suoi particolari contenuti, il disegno di cui si discute può considerarsi autografo di Luigi Vanvitelli. La sicurezza del tratto, la mano esperta e abituata a prendere importanti decisioni di fronte a scelte legate a nuovi equilibri proporzionali e assetti decorativi, non sembrano lasciare dubbi sulla paternità della composizione».

La conclusione: «Allo stato degli studi è da ritenere che, sia per motivi stilistici che compositivi, si possa escludere di assegnare la paternità del disegno alla mano più modesta, di tono meno alto e meno elegante, di Carlo Vanvitelli, figlio primogenito di Luigi, tenendo conto della impossibilità che si tratti di una esercitazione o di una copia giovanile. Va annotato che all'epoca dell'esecuzione del suddetto disegno, tra il 1756 e 1757, necessario a definire le modifiche da apportare alla fabbrica, tradotte poi dal Rosz nella versione più prossima a quella definitiva, Carlo Vanvitelli era poco più che diciassettenne. Solo più tardi, nel 1764, sarà assunto come aiuto del padre per le Reali Fabbriche di Caserta in sostituzione di Marcello Fonton. L'intero disegno della Real Cappella, un lavoro riconducibile alle modalità grafiche messe in campo usualmente dal Vanvitelli nei disegni per opere di alta committenza, è come se portasse graficamente la firma del suo genio».