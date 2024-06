È stata la segnalazione da parte di un cittadino di una densa colonna di fumo nero che si stava sprigionando da un terreno agricolo a permettere ai carabinieri di scoprire e sequestrare una serra abusiva per la coltivazione e la produzione di kiwi.

I militari del nucleo forestale di Caserta hanno sequestrato la struttura di quasi 9mila metri quadrati realizzata su un fondo rustico, in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, in località Lagnone-San Vito Acquaro, nel comune di Capua. Il blitz dei militati dell’Arma ha permesso innanzitutto di accertare l’esistenza di una combustione illecita di rifiuti, che stava interessando un cumulo di teli in pvc.

I successivi controlli, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di accertare che le opere di realizzazione della struttura per la coltivazione e la produzione di kiwi erano state eseguite senza i titoli necessari. I due conduttori del fondo agricolo, padre e figlio originari di Castel Morrone, sono stati deferiti in stato di libertà.