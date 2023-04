L'Associazione italiana di aeronautica e astronautica (Aidaa) di Napoli celebra il suo 100esimo anniversario con un evento al Cira

Cento anni: la sezione di Napoli dell'Associazione italiana di aeronautica e astronautica (Aidaa) ha festeggiato questo traguardo con un evento speciale presso il Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) di Capua.

L'evento celebrativo a Capua ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo accademico, della ricerca e del mondo industriale del settore aerospaziale campano. Dopo i saluti del presidente del Cira, Antonio Blandini, e del prorettore vicario dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Italo Francesco Angelillo, il presidente dell'Aida, Erasmo Carrera, ha ripercorso la storia dell’associazione e presentato Aerospace Italy 2024. Il prossimo anno sarà infatti un anno particolare per l'Italia, che ospiterà i maggiori eventi aerospaziali mondiali: la conferenza aeronautica, Icas, a Firenze, la 75esima edizione dell’International Astronautical Congress a Milano e il principale evento scientifico nel campo dell'aeroacustica a Roma. Il Cira, da parte sua, quale socio fondatore dell’Aidaa e membro dell’organo di amministrazione, darà il proprio supporto ad Aerospace Italy 2024. Hanno preso quindi la parola Raffaele Savino, docente dell’Università Federico II di Napoli, che ha parlato dell’offerta formativa nel settore aerospaziale, in particolare nelle università campane, e Gennaro di Capua, ingegnere del Distretto aerospaziale campano, che ha illustrato il tessuto produttivo. La mattinata si è conclusa con una tavola rotonda dal titolo “L'aerospazio in Campania: sinergie ed opportunità”.

L’Aida è un’associazione scientifica no-profit, fondata a Roma nel 1920, che promuove la cultura aeronautica e astronautica, anche grazie alla sua rivista internazionale “Aerotecnica missili e spazio” e rappresenta un punto di riferimento per la comunità scientifica aerospaziale nazionale e internazionale. «L'evento presso il CIRA ha rappresentato un'importante occasione per riflettere sulla storia e sulle sfide future del settore per presentarsi al meglio agli importanti appuntamenti internazionali che ci attendono» ha dichiarato il presidente del Cira Blandini.