Il sindaco di Capua ritira le dimissioni: "Sono pronto a fare la nuova giunta"

CAPUA - A poco meno di una settimana dal termine ultimo consentito per formalizzare la rinuncia al proprio mandato elettorale, il sindaco Luca Branco ha ritirato, oggi, le proprie dimissioni. L’atto è stato protocollato nel pomeriggio presso l’albo pretorio del Comune e la notizia si è subito diffusa in città. Da giorni, il primo cittadino era alle prese con diverse frizioni manifestatesi all’interno della sua maggioranza, con ben sei consiglieri che reclamavano - già da alcuni mesi - il rimpasto della giunta municipale. L’ipotesi di un ritiro delle dimissioni era tuttavia nell’aria, con le liste e il Pd pronti a fare quadrato intorno al sindaco. Procedono, nel frattempo, senza sosta le consultazioni per la nomina dei futuri cinque membri dell’Esecutivo e per la designazione del presidente del consiglio comunale dopo la sfiducia del consigliere Ludovico Prezioso. Ogni lista che sostiene il sindaco ha proposto a testa due nomi per ciascun assessorato, ma l’architetto Branco non ha ancora sciolto le proprie riserve in tal senso. Tappezzata la città di manifesti di tre esponenti della minoranza della coalizione di centrodestra che hanno gridato alle “dimissioni farsa”

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Caserta zona rossa, ecco la stretta di Pasqua IL DIBATTITO Macrico, Speranza per Caserta:«Votate per cambiare la...