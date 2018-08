Giovedì 30 Agosto 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 15:20

CAPUA - Morte sospetta in una della case popolari del rione Iacp, in un contesto di fabbricati meglio noto come «Palazzine Tedesche», in via Napoli, non molto distante dall'ingresso del Corso Appio. Questa mattina, una donna di 52 anni, Maria Rosaria Palmiero, capuana, è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione di proprietà di una zia dell'ex marito, da cui era separata da molti anni.Il corpo della 52enne, che svolgeva lavori occasionali a Sparanise e che aveva accesso all'interno di quell'appartamento, è stato scoperto dal figlio. Sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118, anche i carabinieri della locale compagnia che indagano sul caso.La donna potrebbe essere morta per cause naturali, ma la presenza di alcuni ematomi sul corpo ha insospettito gli investigatori. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. La salma è stata trasferita, nel frattempo, all'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per i necessari esami autoptici.