Intolleranza al lattosio, esperti e medici a confronto all'istituto interdiocesano

Intolleranza al lattosio: giornata di studio scientifico e di confronto medico domani, sabato 12 aprile, all’istituto interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” di Capua che ospiterà l’iniziativa promossa dalla casa di cura “Villa Fiorita” di Capua e curata da Anna Rauso, responsabile dell’ambulatorio di celiachia e malassorbimento della struttura, con il patrocinio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caserta. Un focus su nuovi sviluppi, su come diagnosticarla e come gestirla in modo che, come avviene ormai ogni anno, metterà a confronto medici, esperti, ricercatori e addetti ai lavori.

«L'Intolleranza al lattosio non viene spesso riconosciuta e diagnosticata a causa dei sintomi sovrapponibili a quelli di altre patologie del tratto gastrointestinale.

L'obiettivo di questo incontro è quello di trasmettere una corretta informazione al medico, premessa indispensabile affinché possa porsi come interlocutore affidabile al proprio paziente, in grado di indirizzarlo ad un corretto iter diagnostico e, in caso di positività, ad una convivenza il più possibile serena con la propria condizione di Intolleranza», dichiarano Raffaella Sibillo e Daniela Percesepe, rispettivamente presidente del Cda e direttore sanitario di Villa Fiorita, che accoglieranno i presenti insieme all’arcivescovo di Capua, Pietro Lagnese.

«I riflettori saranno puntati sull'esame diagnostico più diffuso che è il test del tespiro (Breath test) e come quest'ultimo insieme al test genetico rappresentino i test scientificamente attendibili per fare diagnosi. Si affronterà, non meno importante, la problematica del microbiota che gioca un ruolo chiave nella patologia intestinale e nello specifico nell'intolleranza al lattosio», spiega la responsabile scientifica dell’iniziativa, Rauso.