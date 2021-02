CAPUA - Momenti di panico nel rione Carlo Santagata, dove - nel corso della notte - un vasto incendio ha interessato otto auto e due palazzine, lambite esternamente dalle fiamme. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme con non poche difficoltà. Danneggiate anche le condotte del gas e della luce dei due edifici, sotto i quali erano parcheggiate le auto investite dal fuoco. Notevoli i disagi per gli abitanti che resteranno - nella giornata di oggi - sprovvisti delle utenze domestiche. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia, anche se al momento viene mantenuto il massimo riserbo. L’ipotesi più accreditata, in base alle testimonianze raccolte, sembra quella di un rogo doloso.

