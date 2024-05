Hanno avuto inizio i lavori di scavo propedeutici all’esecuzione del progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del fabbricato della stazione ferroviaria, destinato all’utenza, e del piazzale “Margherita Troili”. Interventi di carotaggio, effettuati da imprese specializzate, precederanno le ulteriori fasi tecniche previste per l’ultimazione dell’opera di valorizzazione dell’area urbana. Saranno disegnate nuove piazzole per la sosta, comprese quelle per i disabili. Stalli per gli autobus e i taxi garantiranno, invece, un uso più disciplinato degli spazi. Il progetto comprende, in generale, specifici interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del fabbricato nel quale i viaggiatori attendono la fermata dei treni e delle aree esterne della stazione, che presentano - queste ultime - condizioni di ammaloramento dell’asfalto e di degrado delle aiuole presenti.

APPROFONDIMENTI Casal di Principe, piscina comunale: start ai lavori, scatta il piano restyling Rifacimento di 16 strade a Caserta, ecco il progetto: in arrivo fondi per tre milioni Maddaloni, patto Comune-Ferrovie: ok al restyling della statale Appia

La zona, non molto distante dal centro storico, è frequentata ogni giorno da studenti, militari e lavoratori che, giungendo in treno, si riversano in città, soprattutto in occasione delle cerimonie di giuramento dei volontari della caserma “Oreste Salomone”. Attualmente, il piazzale dedicato alla partigiana Margherita Troili non offre una decorosa immagine della Regina del Volturno. Il piano di rigenerazione dell’area urbana, in cui è localizzata la stazione ferroviaria, determinerà effetti certamente positivi in termini di decoro.

Il settore Pianificazione e programmazione ambientale e territoriale del Comune di Capua aveva già espresso, qualche settimana fa, parere di conformità urbanistica. L’approvazione del progetto da parte dell’ente municipale, formulato da Rfi - nel contesto del Piano integrato stazioni - era infatti necessaria per dare corso all’appalto che comporterà un investimento di circa cinque milioni di euro finalizzato agli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio di stazionamento dell’utenza e dello slargo adiacente. «Sul piazzale di viale Ferrovia - ha evidenziato il sindaco Adolfo Villani - sono in corso lavori di scavo. Si tratta dei saggi necessari alla redazione della progettazione che sarà posta a base dell’appalto a cura delle Ferrovie dello Stato per la riqualificazione del piazzale Margherita Troili e della stazione di Capua». Ci sono grandi aspettative soprattutto tra i residenti della zona della stazione. Il piazzale che la precede è notoriamente un luogo di aggregazione di anziani e giovani del posto.