Un altro “colpo” in territorio casertano. Ladri in azione nel centro storico di Capua, ieri notte, a pochi passi da piazza dei Giudici. Ignoti si sono introdotti all'interno della farmacia “Corvino”, dove hanno rubato il contante contenuto nelle casse. L’episodio ha suscitato particolare clamore, vista la centralità del luogo scelto dai malviventi per il raid notturno. A pochi passi dal Comune e dalle sedi municipali del chiostro dell'Annunziata, la farmacia si trova infatti in un luogo di passaggio. Tuttavia, nessuno sembra essersi accorto della presenza dei ladri che, per introdursi nell'esercizio commerciale, non sono stati certamente silenziosi.

APPROFONDIMENTI Mozzarella sparita dal laboratorio, dipendenti infedeli a processo a Napoli Nord Rissa tra calciatori dopo il derby di San Nicola, arrivano denuncia e daspo Brucellosi, protesta sulla Domiziana con i trattori: prosciolti quindici allevatori

Giunti sul posto a bordo di un'autovettura, modello Alfa, di colore nero, tre soggetti hanno provato ad alzare la serranda con alcune spranghe. I ladri, tutti con il volto coperto da passamontagna, hanno provato per diversi minuti a smorzare la resistenza della saracinesca di protezione, senza però riuscirci. Piuttosto che desistere, hanno invece preferito ricorrere ad un altro escamotage, ancor più plateale. Uno dei banditi, risalito a bordo dell'auto, con il cofano rivolto verso la serranda, ha letteralmente sfondato la vetrina di ingresso.

L'azione criminale, sebbene perpetrata intorno alle 4, non può non aver prodotto rumori percepibili all'orecchio umano. I ladri hanno provato ripetutamente a crearsi uno spazio, prima con delle spranghe e successivamente con lo stesso veicolo, utilizzato come ariete per aprire un varco utile per l'accesso. Un fracasso, che inverosimilmente non può essere sfuggito all'attenzione di qualcuno. Ci sono appartamenti nel chiostro dell'Annunziata che risultano essere abitati e appare strano che, per diversi minuti, non siano passate autovetture nel corso Appio. La scoperta del raid è avvenuta ieri mattina, alla riapertura dell’esercizio. I titolari hanno trovato la serranda deformata e le casse svuotate del contante lasciato la serata precedente. In corso di quantificazione l'ammontare sottratto dai malviventi che, dopo aver svaligiato le casse, si sono dati alla fuga. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, dei ladri non è rimasta alcuna traccia. La dinamica dei fatti è stata ricostruita grazie all’impianto di videosorveglianza di cui è dotata la farmacia. Purtroppo, il numero di targa dell'auto con la quale hanno agito i ladri, presumibilmente oggetto di furto, non risulta pienamente visibile, ma potrebbe comunque essere confrontata con quella di altre auto scure utilizzate per scopi di furto e rapina.

Sul caso, indagano i carabinieri della Compagnia di Capua che, nel frattempo, hanno già visionato i fotogrammi estrapolati dalle telecamere della farmacia. Pochi giorni fa, anche un rivenditore di telefonini a Santa Maria Capua Vetere ha subito analogo raid notturno. Anche in quell’occasione, i banditi hanno distrutto le vetrine per appropriarsi dei terminali in esse esposti. Gli episodi di microcriminalità sono ormai all'ordine del giorno. La situazione negli altri comuni non è migliore. A Baia Felice e a Baia Murena, località marittime del Comune di Cellole, sono stati segnalati diversi raid notturni nelle villette utilizzate perlopiù nel periodo estivo. I ladri cercano solitamente contanti e qualche oggetto prezioso, ma anche suppellettili e attrezzature da lavoro. Meno di un mese fa, i sindaci dei Comuni di Formicola, Pontelatone, Liberi e Castel di Sasso hanno chiesto un incontro al Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, per prevenire l'escalation di furti nella zona.