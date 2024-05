Capua, Sabrina Efionayi e la sua «incredibile storia vera» al Museo campano

Nell’ambito di “Capua il Luogo della Lingua festival”, giunto alla diciannovesima edizione e con la direzione artistica di Giuseppe Bellone, giovedì 23 maggio alle 18.30 al Museo Campano sarà ospite Sabrina Efionayi, la giovane scrittrice e attivista per i diritti umani che si è raccontata intensamente nel suo libro “Addio, a domani. La mia incredibile storia vera”, edito da Einaudi.

L’evento, in collaborazione con il liceo Salvatore Pizzi, Città Irene – Cooperativa di solidarietà sociale onlus e Centro Fernandes, si svolgerà in un luogo simbolo della città di Capua: il Museo Campano che quest’anno celebra i suoi 150 anni, sotto la direzione di Gianni Solino. Conducono Daniela De Rosa, docente, Savino Compagnone, presidente Città Irene, dopo i saluti del dirigente scolastico del liceo “Salvatore Pizzi” Enrico Carafa. Prima di incontrare la scrittrice, Antonio Casale direttore del Centro Fernandes di Castelvolturno dialogherà con Mariamichela Formisano.

Sabrina è una giovane napoletana afro-discendente che ha deciso di raccontarsi, di aprire i cassetti della memoria e di portare alla luce la sua «incredibile storia vera», quella di una ragazza con due madri. La prima madre si chiama Gladys, è nata in Nigeria, è venuta in Italia in cerca di un futuro migliore ed è finita a vendere il proprio corpo. L’altra, Antonietta, è napoletana. A separare le case in cui abitavano, una strada di Castel Volturno: un giorno Gladys l’ha attraversata e ha messo in braccio ad Antonietta la figlia appena nata, chiedendole di occuparsi di lei, di crescerla al posto suo. Troppo italiana per la famiglia di origine, troppo nigeriana per tanti italiani, per tutta la vita Sabrina è stata alla ricerca di un’identità.

Scrivere questo libro è stato un modo per trovarla.