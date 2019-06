«Voglio dedicare questo giorno di festa a Vincenzo, al maresciallo Di Gennaro». Così il carabiniere Pasquale Casertano, 23 anni, ferito nell'agguato del 13 aprile scorso a Cagnano Varano in cui fu ucciso il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, ha ricordato il suo collega morto partecipando questa mattina a Foggia alle celebrazioni per il 205esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. «Oggi è finalmente una giornata di festa - ha detto - ma al tempo stesso è anche una giornata triste perché non è qui con me il collega Vincenzo. Sto partecipando a queste celebrazioni provando grande amarezza». Poi il suo personalissimo ricordo del maresciallo Di Gennaro: «Vincenzo - ha detto Casertano - era a tutti gli effetti un fratello oltre che un collega. Lui mi ha insegnato a saper sorridere anche nei momenti di difficoltà e nel nostro lavoro sono tanti. Da poco - ha proseguito Casertano - sono stato dimesso e sono tornato alla vita di sempre ma con la convinzione che non abbandonerò mai l'Arma dei Carabinieri e tornerò in servizio più forte di prima».

Mercoledì 5 Giugno 2019, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA