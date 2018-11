Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 9 novembre, in occasione delle esequie del vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Emanuele Reali, che si svolgeranno a Piana di Monte Verna. Reali, in servizio presso il nucleo radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Caserta, ha perso la vita ieri, travolto da un treno mentre attraversava i binari nel corso di un'operazione anticrimine. I funerali saranno celebrati venerdì 9 novembre alle ore 15. L'Amministrazione comunale di Caserta, si legge nell'ordinanza sindacale, «raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, stringendosi intorno alla famiglia Reali e all'Arma dei Carabinieri». Nel corso della giornata la bandiera della città di Caserta sugli edifici pubblici sarà esposta a mezz'asta. L'ordinanza dispone inoltre la partecipazione del gonfalone cittadino, scortato dagli agenti di Polizia Municipale in alta uniforme, alle esequie che si terranno a Piana di Monte Verna.

Mercoledì 7 Novembre 2018, 17:59

