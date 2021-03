Blitz dei carabinieri della Forestale Sigilli e multa per azienda bufalina

CASTEL VOLTURNO - I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno hanno effettuato una verifica presso un allevamento bufalino, in via Potenza, a Castel Volturno verificando la presenza di uno scarico abusivo con tubazione in pvc interrata al di sotto della pavimentazione attraverso il quale i liquami, provenienti dai paddock, defluivano all’interno di un canale perimetrale e la mancanza di autorizzazioni per lo svuotamento di vasche e lo spargimento di liquami zootecnici.

Pertanto i carabinieri hanno proceduto al sequestro probatorio e preventivo dell’intero complesso aziendale e sue pertinenze nominando custode giudiziario il proprietario con facoltà d’uso per il governo degli animali.

Il titolare dell’allevamento è stato deferito in stato di libertà per i reati di inquinamento ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali costituiti da effluenti zootecnici ed utilizzazione agronomica sempre di effluenti zootecnici al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente.

