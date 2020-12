Fuga folle sulle Domiziana, i carabinieri bloccano la strada con i tir per fermare un'auto

MONDRAGONE - Si sono vissute scene da film d'azione la notte scorsa sulla Domiziana, al confine tra il Lazio e la Campania. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia, per bloccare la fuga del conducente di una Mini-Cooper sfuggita ad un posto di blocco a Fondi, hanno fatto posizionare due autotreni di traverso pochi chilometri dopo il ponte sul Garigliano, all'altezza degli svincoli per Baia Domizia, bloccando così tutta la carreggiata della Domiziana. Alla vista dello sbarramento, il fuggitivo non si è comunque arreso ed ha tentato una disperata inversione di marcia, investendo e ferendo tre carabinieri che hanno riportato ferite guaribili tra gli otti ed i dieci giorni. Bloccato dai militari e dai poliziotti del commissariato di Gaeta, il giovane alla guida della Mini ha cercato di sottrarsi all'arresto con calci e spintoni, provocando a un poliziotto una contusione alla mano e al polso sinistri guarible in otto giorni,. Alla fine, il giovane, S.D.M. 29 anni, originario di Fondi, è stato bloccato e dopo le formalità di rito è stato fermato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere processato con il rito immediato. Il rocambolesco inseguimento aveva avuto inizio a Fondi dove gli agenti del locale commissariato erano impegnati in un'azione di controllo del territorio. Hanno intimato l'alt ad una Mini-Cooper di colore bianca il cui conducente, invece di fermarsi, ha forzato il posto di blocco e si è data alla fuga in direzione di Sperlonga e Gaeta. E' immediatamente partito l'allarme e sono stati coinvolti anche gli uomini del commissariato di Gaeta ed i carabinieri della compagnia di Formia. Il giovane è riuscito a forzare un altro posto di blocco alla periferia di Formia ed ha proseguito la sua marcia verso il litorale domizio, dove alla fine è stato fermato.

