Un albanese di 18 anni, L.R. è stato arrestato a Mondragone (Caserta) con l'accusa di furto aggravato mentre con un complice cercava di scavalcare il muro di cinta di un laboratorio per impossessarsi di attrezzature da lavoro elettriche. A bloccarli sono stati i carabinieri della Stazione di Baia Domizia ( Caserta). I due avevano appena forzato la porta d'ingresso quando sono stati fermati. Nel corso di una perquisizione l'albanese è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa priva tappo rosso, e di attrezzi per lo scasso, tutto sottoposto a sequestro. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al titolare mentre l'albanese è stato trattenuto presso le camere di sicurezza.

