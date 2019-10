Benché fosse scarico di munizioni e regolarmente denunciato dal nonno, un giovane di 23 anni A.S. è stato arrestato dai carabinieri a Grazzanise per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.



Il giovane, che stava con un amico nei pressi di un centro commerciale, è stato segnalato ai carabinieri da un privato cittadino. I militari lo hanno individuato e perquisito rinvenendo in suo possesso, nascosto nei pantaloni, un fucile a retrocarica Cardone calibro 12 senza munizioni. Arma regolarmente denunciata dal nonno del ragazzo che è stato ugualmente arrestato e tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.