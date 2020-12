Vitulazio, i carabinieri la multano: proprietaria di un bar si incatena e inizia lo sciopero della fame

VITULAZIO - La proprietaria del Different bar di Vitulazio, Elvira Micillo, si è incatenata per protesta all'ingresso del suo locale. Poche ore prima, i carabinieri avevano multato la signora per 200 euro. Durante un controllo, i militari dell'arma avevano trovato tre clienti che consumavano all'interno del bar. Dopo la multa, la signora Micillo ha così deciso di incatenarsi alla porta d'ingresso della struttura. Successivamente, ha dichiarato che se le dure condizioni imposte ai baristi non dovessero mutare, inizierà lo sciopero della fame. Prima di legarsi con delle catene infine, la signora Micillo ha esposto uno striscione su cui era riportato l'articolo 4 della costituzione italiana, riguardante il diritto al lavoro per tutti i cittadini. La barista si è detta inoltre stanca di essere trattata come una vera e propria criminale dalle autorità.

