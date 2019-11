Hanno investito tre carabinieri per evitare il controllo ad un posto di blocco in un'operazione antidroga dei militari stamattina nel comune di San Felice a Cancello ( Caserta). I tre giovani che hanno tentato la fuga sono stati raggiunti ed arrestati. Si tratta di D.A. 20 anni , E.B., 23 anni , e D.C.G., 21 anni , tutti residenti a San Felice a Cancello. I tre sono stati individuati e fermati a bordo di due auto in sosta e, dopo aver consegnato i documenti di riconoscimento, hanno cercato di sottrarsi a un controllo più approfondito mettendo in moto le autovetture, accelerando in modo repentino hanno investito i tre militari.



I carabinieri, nonostante lesioni riportate (giudicate poi guaribili in 10 giorni), sono saliti a bordo del mezzo di servizio e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i tre fuggitivi. D.A., a seguito di perquisizione nell'auto, è stato trovato in possesso di un bastone retrattile, subito sequestrato. Gli arrestati sono accusati di resistenza e lesioni a carico di pubblico ufficiale.

