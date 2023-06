Ritorna un maddalonese ai vertici della Fondazione del Villaggio dei Ragazzi. Antonio Caradonna, avvocato da sempre impegnato nella difesa e nel potenziamento dei servizi della giustizia di prossimità nonché giudice onorario di tribunale (Got), si accinge al cambio di consegne con Felicio De Luca. Sarà lui il nuovo commissario straordinario dell'ente fondato 75 anni fa da don Salvatore D'Angelo. Da professionista del diritto che esercita le funzioni che sono solite dei magistrati togati, non concede deroghe alla formalità di rito: «Aspetto l'ufficializzazione finale dell'incarico, ma confermo di aver dato la mia disponibilità».

Tutto è deciso ma le prassi regionali di ratifica finale non ammettono scorciatoie procedurali. Per questo, Caradonna non aggiunge commenti. Ci sarà qualche giorno di transizione.. «La notizia della mia sostituzione al vertice del Villaggio - spiega - è ormai diventata virale, di dominio pubblico ed è anche la più gettonata a Maddaloni. Ho ricevuto tantissime telefonate ma ancora non è arrivata la pec di comunicazione ufficiale. Nell'attesa, continuo ad esercitare le mie funzioni. Tra l'altro, sarebbe impensabile un vuoto dirigenziale o una mancanza di continuità».Se i protagonisti sono vincolati alla logica dell'ufficialità documentata, la politica locale non parla d'altro. «Ringraziamo De Luca - commenta il sindaco Andrea De Filippo - perché ha svolto un ruolo prezioso la cui portata è incommensurabile. Ha riportato in vita, con la collaborazione della Regione, un ente che sembrava destinato alla dissoluzione. È un lavoro della cui portata ancora non abbiamo la piena consapevolezza. In continuità ora bisogna ritornare alla normalità affinché il Villaggio possa liberarsi delle ultime scorie di un passato difficile». Il riferimento è alla riscrittura dello statuto e il ritorno del CdA.

A dare l'ufficialità politica è il consigliere regionale Enzo Santangelo (Italia Viva). Anche come ex allievo annuncia: «Con immenso piacere comunico che il nuovo commissario della fondazione è il nostro concittadino avvocato Antonio Caradonna». Quello che Santangelo lascia intendere è chiarissimo: «Dare continuità; potenziare il rilancio, rafforzare e riscoprire la vocazione territoriale di un ente che del rapporto con i bisogni del territorio ha fatto la sua missione».

La fondazione ha bisogno di una nuova locomotiva finanziaria capace di trascinare anche le scuole. Il "core business»" deve tornare ad essere l'assistenza e il walfare ma anche il lavoro di ricerca e la collaborazione formativa con le imprese. In continuità con lo spirito imprenditoriale che fu di don Salvatore e Giulio Andreotti, le scuole del Villaggio da sole non si reggono. Quindi, il Villaggio, sulla via del risanamento finanziario e del pagamento dei creditori mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare, deve ritornare, con l'appoggio della città, a camminare sulle proprie gambe nel solco della tradizione.