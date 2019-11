Carambola fra auto, traffico bloccato verso Benevento

Bruttissimo incidente in serata lungo via Forche Caudine, a pochissimi metri dalla variante in direzione Benevento, nel territorio di Maddaloni nel Casertano. Una Citroen, con alla guida un 21enne originario di Teano e di professione addetto alla vigilanza presso l’Interporto Sud Europa si è capovolta andando a sbattere contro un’altra vettura, che veniva dalla direzione opposta.

Il conducente, per fortuna, è uscito dal finestrino praticamente illeso, riportando solo qualche contusione agli arti inferiori; è stato poi trasportato dai sanitari di turno dell’ambulanza del 118 locale presso l’ospedale civile di Caserta. Sul posto sono intervenuti, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia Municipale del comando di Maddaloni agli ordini del capitano Domenico Renga. Il tratto è rimasto bloccato per oltre due ore, specialmente in direzione della Valle di Suessola e, quindi, del Beneventano. © RIPRODUZIONE RISERVATA