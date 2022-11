Carcere, aggredite 3 agenti penitenziari da un detenuto in escandescenza

Nottata da incubo, quella appena trascorsa, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove tre guardie giurate sono stati aggrediti da un detenuto. Spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria: «Un extracomunitario è improvvisamente andato in escandescenza, si è scagliato con violenza contro i poliziotti, ferendoli, tanto che due sono poi stati accompagnati in ambulanza in ospedale». Di qui la richiesta di attenzione da parte del ministero per affrontare le problematiche.