In carcere per tre anni da innocente alla bulgara 240mila euro di risarcimento

Assolta cinque anni fa con formula piena dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere dove era imputata per un grave reato, chiede e ottiene dalla Corte di appello di Napoli (nel 2019) circa 240 mila euro a titolo di «riparazione per ingiusta detenzione» per aver sofferto quasi tre anni di carcere ingiustamente, ma il Procuratore generale si oppone stigmatizzando alcuni profili giudiziari assolutori.

A febbraio arriva però la decisione della Cassazione che rigetta il ricorso della Procura generale confermando la legittimità di quel risarcimento. Protagonista della vicenda giudiziaria, una donna bulgara, Elena (nome di fantasia) che oggi ha 30 anni e vive in un piccolo centro dell'agro aversano. Insieme ad altre quattro persone, tra cui un albanese e altri sue connazionali, quando aveva 23 anni fu coinvolta in una inchiesta giudiziaria dove furono ipotizzate a vario titolo pesanti accuse: associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona. I cinque furono arrestati dai carabinieri nella zona di Mondragone dopo indagini incentrate sulla tratta di donne provenienti dall'est Europa da avviare alla prostituzione in Campania e in Calabria. Dopo tre anni, è il 2016, il processo si conclude davanti alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere con due condanne (12 e 8 anni) e tre assoluzioni tra cui quella di Elena. La sentenza diventa irrevocabile e, nel frattempo, Elena che ha passato quasi tre anni in carcere chiede di essere risarcita. I giudici partenopei le riconoscono un risarcimento consistente, quasi 240 mila euro, somma elevata abbastanza rara in questi casi, ma il Procuratore generale si oppone contestando alcuni passaggi che hanno portato i giudici della Corte di Appello a riconoscere alla giovane donna la riparazione per ingiusta detenzione.

Il Pg aveva censurato il fatto che la Corte distrettuale avesse valorizzato unicamente la diversità di valutazione delle dichiarazioni accusatorie a carico della donna, tra fase cautelare e giudizio di cognizione, concludendo in modo incontrovertibile «per l'assenza di dolo o colpa grave nel suo comportamento: di contro la donna si limitò, in sede di interrogatorio, a protestarsi innocente» e ad asserire che era finita nell'indagine a causa di un'accusatrice: quest'ultima avrebbe avuto motivi di astio nei suoi confronti per un pregresso litigio, senza però addurre elementi concreti a sostegno della tesi».



Circostanze ritenute non fondate dalla quarta sezione della Cassazione: secondo gli ermellini, «nel caso di specie non emergono - né il Procuratore generale ricorrente ne dà conto - profili di silenzio o di mendacio, o di reticenza da parte della giovane bulgara: non il silenzio, non essendosi la stessa avvalsa della facoltà di non rispondere; non il mendacio, non essendo state indicate circostanze fattuali incompatibili con le sue dichiarazioni; non la reticenza». In relazione ad secondo motivo di ricorso, per il quale valgono per i giudici argomenti per molti versi analoghi a quelli finora esposti, preme chiarire che «giammai può assimilarsi il comportamento tenuto di Elena in sede di interrogatorio a quello di chi si avvalga di un alibi falso: quest'ultima nozione é riferibile all'alibi contenente una falsa rappresentazione della realtà, nel quale é insita una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia». Nel processo di primo grado è stato dimostrato l'infondatezza delle accuse a carico di Elena in quanto provenivano da un'altra donna che si sarebbe vendicata dopo un litigio.



