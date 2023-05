Scovati cellulari nella casa di reclusione: erano nascosti nell’intercinta del penitenziario

Il personale di polizia in servizio nel carcere di Aversa ha scovato, nell’intercinta del penitenziario, una busta con dieci telefonini all'interno. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

«La polizia penitenziaria opera quotidianamente per contrastare l'introduzione di apparecchi telefonici mobili e sostanze stupefacenti nella casa di reclusione. Il ritrovamento di cellulari, che possono minare l'ordine e la sicurezza del carcere oltre a favorire le dinamiche criminose nel penitenziario, inquieta non poco». Così ha commentato il segretario generale del Sappe, Donato Capece. «Questa circostanza fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo da parte degli agenti sia fondamentale e deve convincere sempre più sull’importanza da dedicare al loro aggiornamento professionale».

Per il Sappe «è urgente e non più differibile trovare soluzioni a favore del personale che opera, sotto organico e con mille difficoltà, nel penitenziario di Aversa e, nonostante le difficoltà, assolve al meglio i compiti di sicurezza».

Sollecitato, dunque, l'immediato intervento dei vertici dell’amministrazione penitenziaria.