Carcere di Santa Maria Capua Vetere, verso il maxiprocesso per i pestaggi

Il «metodo Poggioreale» applicato nel carcere «Uccella» non resterà solo un ricordo. Sarà portato in tribunale il 15 dicembre alle ore 9.30, nell'aula bunker della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pasquale D'Angelo, ha fissato a dicembre l'udienza preliminare. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di chi ordinò la «mattanza» nel carcere di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati