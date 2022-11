Carcere di Santa Maria Capua Vetere, il processo agli agenti nell'aula di Spartacus

L'aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere - dove 24 anni fa iniziò la prima udienza del maxi-processo alla camorra dei Casalesi, battezzato «Spartacus» - domani tornerà ad essere di nuovo «teatro di giustizia» in versione hi-tech per la celebrazione in Corte di Assise del processo con 105 imputati, tra poliziotti penitenziari, funzionari medici e del Dap, che rispondono delle violenze ai danni dei detenuti avvenute, ironia della sorte, nell'attiguo carcere il 6 aprile 2020.

L'aula denominata B2 insieme alla B1 (più piccola) sono quelle consegnate due giorni fa dopo una ristrutturazione ed un adeguamento tecnologico durato tre mesi compresa la progettazione e che erano diventate oramai inutilizzabili: furono utilizzate per attività di poco conto ma negli anni hanno subìto infiltrazioni dal tetto assumendo un aspetto fatiscente e quindi finite in uno stato di abbandono, anche se a giugno si è celebrata proprio lì l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio delle divise. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che a finire processati in queste aule - dove nel 2005 fu pronunciato il verdetto alla camorra, con diversi ergastoli e condanne sarebbero poi finiti processati quegli stessi agenti che sono stati addetti alla sicurezza o alle traduzioni degli imputati reclusi.

Si tratta di un'aula da 600 metri quadrati con 400 posti a sedere, 120 postazioni con microfono, un maxi-schermo e diverse tv per una visione completa e uniforme. Almeno duecento persone - con gli imputati saranno presenti avvocati e parti offese - saranno sistemate in massima parte nella grande aula (la B2) e il resto nella più piccola (la B1), con 120 posti a sedere e ovviamente collegata in videoconferenza con la «sorella maggiore». Le due aule bunker, insieme agli altri locali dell'edificio che le ospita, sono state ristrutturate nel tempo record di due mesi dal Ministero della Giustizia con un spesa di 600mila euro (400mila per la parte impiantistica, 200mila per quella edile). A settembre scorso sono partiti i lavori: la B2 è stata ampliata con l'abbattimento di un muro e spostando in un'altra area dell'edificio le stanze per le camere di consiglio. È stata creata anche una sala stampa per permettere ai giornalisti di seguire i processi. Nel maxi-processo è da capogiro anche il numero delle parti civili: ben 167, «avvisate» nell'ottobre dello scorso anno con pubblici proclami: ogni imputato avrà almeno un avvocato (con relativo collaboratore o praticante); poi ci saranno gli avvocati delle parti civili e pertanto si prevede una presenza di toghe superiore a quelli degli imputati. Oltre al personale giudiziario. Il processo denominato Mezzarano (dal nome del primo imputato) più altri' sarà celebrato dalla Corte presieduta dal giudice Roberto Donatiello (a latere Alessandro De Santis)

Le aule sono state consegnate venerdì scorso al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella, nel corso di una cerimonia cui hanno preso parte i vertici dell'ufficio giudiziario sammaritano, il presidente del vicino tribunale di Napoli Nord Luigi Picardi, il direttore generale del Ministero della Giustizia, Massimo Orlando e il capo dell'ufficio Gestione Immobili del Dicastero di via Arenula, Domenico Menale. «Del risultato raggiunto in così poco tempo va dato merito ai lavoratori delle ditte impegnate nelle opere e all'impegno del Ministero» ha spiegato il presidente Casella. Il direttore generale di via Arenula ha spiegato che nonostante siano «appena 13 gli ingegneri al Ministero, siamo riusciti a portare a termine lavori importanti in poco tempo. A breve arriveranno 40 tecnici con contratti a tempo determinato, ma abbiamo bisogno di più risorse stabili per poter andare avanti più celermente, visto che mediamente un procedimento amministrativo, tra progettazione, gare e affidamenti, dura in media tre anni». Le nuove aule del bunker saranno utilizzabili anche per i processi del Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa; un tribunale nato appena nel 2013 ma con un carico di lavoro già tra i più alti d'Italia e con carenza di aule, di spazi e risorse umane.