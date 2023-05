Carcere, droga e telefoni nascosti nelle parti intime: arrestate due donne

Droga e cellulari. Anche stavolta i familiari dei detenuti hanno cercato di introdurre nella casa circodariale oggetti vietati e sostanze stupefacenti. E' successo ieri, nel carcere di Carinola: grazie all'intuito di una poliziotta penitenziaria addetta al controllo familiari dei detenuti, sono state arrestate due donne di nazionalità italiana e portate nel carcere di Pozzuoli perchè trovate in possesso di 50 grammi di sostanza stupefacente. Erano in fila per i colloqui con i loro parenti detenuti. Da un successivo controllo al narcotest , la droga è risultata essere cocaina corredata da 150 di hashish e tre telefoni cellulari.

La droga e i telefonini erano nascosti nelle parti intime delle due donne, le quali prima di accedere al reparto colloqui hanno chiesto di andare in bagno, insospettendo per il modo di fare l'agente, dove evidentemente hanno tolto gli involucri oggetto del sequestro. Il controllo è stato eseguito con un altro poliziotto della penitenziaria, corso in aiuto della collega.

«Da parte dell'Osapp va plauso alla collega e ai colleghi che operando con estrema professionalità hanno impedito ancora una l'introduzione di sostanza stupefacente in carcere», spiega in sindacato della polizia penitenziaria in una nota. «L'utilizzo di droga avrebbe potuto costare la vita a qualche detenuto - continua Vincenzo Palmieri, segretario Osapp - oltre che impedire conversazioni illecite con l'esterno effettuate in modo del tutto fuori controllo».