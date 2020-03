Antonio Fullone, dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria e provveditore regionale della Campania, interviene sul caso del carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiarendo la situazione attuale del penitenziario. Le notizie riportate in questi giorni in relazione a casi di covid nel carcere di Santa Maria Capua Vetere “si riferiscono a una notizia vera, ma risalente a un paio di settimane fa, che riguardava un medico e un infermiere del carcere. Una vicenda che, al momento, non ha avuto nessun tipo di conseguenza rispetto alla diffusione del virus” spiega il dirigente. Il medico, inoltre, - sottolinea Fullone - ricopre funzioni amministrative. Al momento, non ci sono stati casi di positività malgrado l'alto numero di tamponi eseguiti, tutti negativi, e quindi non risultano persone sintomatiche». Parlando all'Ansa, Frullone specifica quindi che «si tratta dello strascico di una notizia vera, ma risalente a un paio di settimane fa, che riguardava un medico e un infermiere del carcere. Una vicenda che al momento non ha avuto nessun tipo di conseguenza rispetto alla diffusione del virus. Al momento – chiarisce - non ci sono stati casi di positività malgrado l'alto numero di tamponi eseguiti, tutti negativi, e quindi non risultano persone sintomatiche». «Il provveditorato - assicura Fullone - è a disposizione per qualsiasi chiarimento. La notizia ha avuto un enorme contraccolpo emotivo nell'istituto. Tutti siamo ragionevolmente preoccupati, ma certe informazioni possono avere un effetto devastante. Il sistema di informazione delle carceri è stato potenziato proprio per tenere i detenuti al corrente su quanto sta succedendo all'esterno. Immaginate le preoccupazioni di chi è ristretto e delle loro famiglie davanti a notizie del genere. Quello carcerario è un contesto che non ha bisogno di tensioni”. © RIPRODUZIONE RISERVATA