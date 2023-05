Carcere, sommossa dei detenuti a Carinola: è allarme disordini

Sommossa dei detenuti nel cercere di Carinola, momenti di altissima tensione. Anche Carinola entra nell'imbuto delle carcere sotto osservazione. E' successo oggi, alle ore 12, circa: venti detenuti napoletani, impegnati nelle atttività di reinserimento lavorativo - nel laboratorio dove si costruiscono cornici in legno- sarebbero riusciti a sfuggire ai controlli per accedere al piano superiore dove si trovano rinchiusi dei detenuti slavi.

Fra i due "gruppi" c'erano stati dei battibecchi per l'organizzazione interna delle celle e oggi è scoppiata la rivolta da parte dei detenuti napoletani. Per riportare l'ordine all'interno della casa di reclusione sono intervenuti i reparti speciali della polizia penitenziaria e i carabinieri della compagnia di Mondragone. Sul caso è stato aperto un fascicolo in Procura a Santa Maria Capua Vetere.