LEGGI ANCHE

La Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere ha individuato e bloccato un pacco destinato a un detenuti nel quale erano stati occultati 16 bustine di erba per un totale di 15 grammi e due bustine di cocaina, per complessivi 14 grammi. Lo rende noto l'Osapp.«Una brillante operazione di prevenzione - sottolineano il segretario ed il vice segretario regionale Osapp Campania- che ha visto protagonisti gli agenti del 'F.Uccellà, diretti da Elisabetta Palmieri e coordinati dal comandante Manganelli. Ancora una volta la Penitenziaria si distingue - continua Castaldo - nonostante le grosse difficoltà operative a causa delle carenze di risorse umane e strumentali aggravate dall'epidemia Covid-19». Per Palmieri e Castaldo, «la Politica dovrebbe attenzionare maggiormente le tante segnalazioni fatte in onore di un Corpo dello Stato quello della Polizia Penitenziaria, che merita i dovuti riconoscimenti dopo quanto vissuto in questo travagliato periodo storico».