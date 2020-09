Due episodi di violenza con aggressione a poliziotti penitenziari si sono registrati ieri negli istituti penitenziari di Aversa e Benevento. A darne notizia è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. In entrambi i casi, fa sapere il sindacato, si è trattato di detenuti di origine italiana che hanno aggredito due agenti, trasportati in ospedale e giudicati guaribili in 7 giorni.

Sono ancora in corso accertamenti circa le dinamiche e i motivi delle aggressioni. Secondo il segretario generale Osapp Leo Beneduci e il segretario regionale campano Vincenzo Palmieri «non si può più lavorare in queste insopportabili condizioni: troppo garantismo per la popolazione detenuta, lo Stato deve dimostrare la sua forza, i violenti che aggrediscono i poliziotti penitenziari e che sovvertono l'ordine democratico e infrangono le regole penitenziarie continuano a godere dei lori diritti senza subire alcuna sanzione disciplinare severa».

