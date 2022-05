In un cortile c'erano voliere e uccelli, cardellini e lucherini rinchiusi da anni. Ma sabato le guardie particolari giurate venatorie e zoofile del WWF Italia – Nucleo Provinciale di Caserta sono intervenute per liberare gli uccelli, chiedendo l’intervento dei carabinieri Forestale di Marcianise, su segnalazione del Wwf e dell'Enpa Salerno: tutti sono giunti nel territorio di Lusciano, alle prime luci del mattino. L'abitazione si trovava al confine con Trentola Ducenta, in una traversa di via Circumvallazione.

L’attività di controllo era finalizzata all’accertamento di reati ai danni della natura, al benessere degli animali selvatici e si trattava di un'azione che poneva particolare attenzione al contrasto del bracconaggio e del prelievo di specie animali protette. E così, nel un cortile di una proprietà privata è stato possibile accertare la presenza di diversi uccelli appartenenti alla famiglia dei Fringillidi. I carabinieri Forestale hanno proceduto al sequestro di quattro Lucherini, un Cardellino ed un Fringuello. La persona che deteneva illegalmente questi animali è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. Gli animali sono stati tutti liberati.