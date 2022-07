Carditello festival, ecco la prima opera che narra le vicende del real sito

La prima opera popolare dedicata alla bellezza della Campania Felix e alla rinascita del real sito di Carditello, passato attraverso vicende alterne fino ad essere acquistato nel 2014 dal ministero della cultura.

Al Carditello festival, sabato 30 luglio alle ore 21 lo spettacolo “Carditello” con l’artista Mario Incudine, un omaggio musicale straordinario per ricordare anche "l’angelo di Carditello” Tommaso Cestrone, e con la partecipazione speciale della cittadinanza attiva e delle associazioni locali, che hanno combattuto in prima linea per strappare la Reggia borbonica alla criminalità organizzata. Un vero e proprio teatro di comunità, con la possibilità di visitare la reggia e frequentare, prima del concerto serale, un laboratorio teatrale gratuito e aperto a tutti, in dalle ore 17:30 alle 18:30, nel bosco del real sito.

Un percorso musicale attraverso brani inediti, racconti, canzoni e ballate legato alla storia, alla cultura e alla cronaca del sito casertano. Tre secoli di fasti, feste, furti e asta, angeli e redenzioni” della giornalista Nadia Verdile.

A narrare le pagine più suggestive di Carditello, Mario Incudine, cantautore, attore e autore di colonne sonore, poi Corrado D’Elia, Antonio Vasta, Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Francesco Bongiorno saliranno sul palco sabato 30 luglio insieme ai cittadini del “Forum Agenda 21 Carditello e Regi Lagni”, alle voci Sandra Saccone, Vanna Saccone, Carmen Benincasa, Carola Delli Paoli, Imma La Hara del Caserta Nova Ensemble e ad alcuni giornalisti in rappresentanza della stampa campana.