Per Carditello non è più tempo di pensare al passato, ai fasti del periodo borbonico e alla decadenza novecentesca, aggravata dalla criminalità organizzata. Ma di stare nel presente, magari guardando a Sanremo: è stato presentato ieri il cartellone di concerti estivi dell’ex reggia, dal 5 luglio al 15 settembre, ispirato al festival della canzone italiana. Si inizia con Alex Britti nel suo nuovo live, si prosegue il 10 con Simone Cristicchi e Amara nell’omaggio a Battiato che riporta il titolo dell’ultimo album dal cantautore siciliano, “Torneremo ancora”, poi il 19 arriva Rosalino Cellamare in arte Ron per “Come una freccia in fondo al cuore” e il 27 la Mannoia in “Fiorella sinfonica”, accompagnata dall’orchestra. Ad agosto la rassegna si ferma per riprendere a settembre, il 12, con Sal Da Vinci in “UniverSal”. Corredano il programma due appuntamenti lirici: il 18 luglio c’è “Il barbiere di Siviglia” di Rossini eseguito dal coro e dall’orchestra del teatro Goldoni di Livorno, l’ultimo giorno della kermesse la “Cavalleria rusticana” di Verdi a cura della fondazione Luciano Pavarotti e affidata alle associazioni “Novaneapolis” e “Pomeriggio musicale”. “Il festival si propone di accendere i riflettori sul territorio e, allo stesso tempo, di attrarre una nuova generazione di visitatori in un sito culturale” dice il presidente della fondazione che gestisce il sito Maurizio Maddaloni.

APPROFONDIMENTI Caserta, Giovanni Allevi dà il la a “Un’estate al BelvedeRe” Cosa fare a Caserta nel week-end dell'8 e 9 giugno: gli appuntamenti

Un altro paragone, con Pompei, lo scomodò il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano settimane fa parlando di un grande progetto sul sito, alla stregua di quello realizzato per il parco archeologico. «Chi viene ai concerti avrà la possibilità, per la prima volta, di visitare gli appartamenti reali da poco ristrutturati. È tutto compreso nel biglietto» spiega il direttore artistico Antonello De Nicola; la capienza per le serate è di 3.200 posti, si spera che non tutti gli spettatori vorranno unire la visita allo show musicale. «Un viaggio per cantare insieme le più amate melodie italiane e per evocare la storia struggente del Real sito di Carditello, da sempre linea di confine, prima tra popolo e nobiltà, poi tra degrado e bellezza, e infine tra malaffare e legalità». Altri motivi per passare qualche serata d’estate nella reggia sono, raccomanda De Nicola, la natura e il cibo: «Un immensa tenuta di verde, lontana da ogni fonte di inquinamento, e oltre 20 stand con le delizie del territorio, dal Pallagrello alla mozzarella di bufala».

L’ultimo accostamento è quello tra Carditello e Venaria Reale, dice ancora Maddaloni: «Come per la residenza reale piemontese, vogliamo riqualificare il sito completamente e restituirlo al patrimonio pubblico. Per ora sono stati ristrutturati otto ettari, il lavoro da fare è ancora tanto ma siamo sulla buona strada». Trenta milioni saranno investiti nei prossimi tre anni, aggiunge Maddaloni, anche per riqualificare due delle otto torri del complesso; saranno destinate ad accogliere due musei, uno sull’archeologia agricola e l’altro dedicato al cavallo: «Un notaio italo-svizzero ha donato a Carditello la più importante collezione di oggettistica legata al mondo dei cavalli, con dei morsi risalenti agli assiri». Il “Carditello festival” animerà il suggestivo galoppatoio. La rassegna musicale è tesa dunque a celebrare l’identità della Campania Felix e il coraggio della Reggia borbonica che, dopo aver resistito alle ingiurie del tempo e agli sfregi della criminalità organizzata nella Terra dei fuochi, oggi rappresenta un modello di riscatto e di inclusione sociale per l’intero territorio.

«Il festival – aggiunge Maddaloni – conferma le ambizioni della Fondazione, nella direzione tracciata dall’illuminata dinastia borbonica. Una rassegna che intendiamo dedicare alla musica italiana e alla resilienza della nostra comunità. Si propone di accendere i riflettori sul territorio e, allo stesso tempo, di attrarre una nuova generazione di visitatori in un sito culturale. Una sfida ambiziosa, grazie al sostegno del ministero della Cultura e del ministro Sangiuliano, e al supporto che la Regione Campania, attraverso Scabec, non ci ha mai fatto mancare e che ci auguriamo sia confermato anche per l’edizione 2024».

E la scelta di questo viaggio musicale non è un caso, ma accosta il Real sito ad alcuni capolavori senza tempo presenti nella memoria collettiva. «Stiamo lavorando alacremente per affermare Carditello come location ideale e come palcoscenico naturale per i grandi eventi nazionali, puntando anche su degustazioni e prodotti tipici locali che, in occasione dei concerti, arricchiscono il percorso museale. Un importante progetto di valorizzazione – conclude Maddaloni – rafforzato anche dalla collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti per avvicinare i giovani all’opera lirica e al debutto, e con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno per riscoprire la scuola musicale napoletana, che dal ’700 ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la storia della musica occidentale». Tutto pronto, dunque, per l’apertura del 5 luglio con il tour live di Alex Britti, che è pronto a riabbracciare il suo pubblico.