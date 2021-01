CARINARO - Si è dimessa l'assessore alla pubblica istruzione, Rachele Barbato, motivando il gesto in quanto non era più possibile lavorare nell'esecutivo in quanto non esistevano più "le condizioni per poter esercitare serenamente e in autonomia le funzioni a me delegate. Le difficoltà che riscontro appaiono insuperabili e, pertanto, ritengo non sussistano più i presupposti per un mio impegno all’interno della Giunta, in quanto sono venuti a mancare quel rapporto di fiducia e di comunicazione diretta e aperta, pilastri indispensabili per poter esercitare un confronto costruttivo anche e soprattutto nel momento in cui si presentano diversità di vedute e posizioni; elementi irrinunciabili per un efficace lavoro di squadra che deve avere sempre come finalità quel buon governo che la nostra cittadina merita, soprattutto in una fase storica così delicata come quella che stiamo attraversando a livello locale, nazionale e internazionale".

La maggioranza di Carinaro, guidata dal sindaco Nicola Affinito, perde cosi il suo secondo assessore. Un anno fa era stata la volta dell'assessore Stefano Masi.

