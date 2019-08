Apre megastore nel Casertano, dirigente aggredito da tre uomini armati di bastoni

Giovedì 1 Agosto 2019, 21:43 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 22:00

È giallo sull'aggressione a un dirigente del gruppo Eurospin avvenuta durante l'inaugurazione del nuovo store tra Carinaro e Gricignano d'Aversa ( Caserta). L'uomo, appena giunto sul posto, sarebbe stato avvicinato da tre persone armate di alcuni bastoni che lo avrebbero aggredito per poi darsi alla fuga, facendo perdere subito le loro tracce. Per precauzione, il dirigente è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Aversa ( Caserta), ma i medici non hanno riscontrato conseguenze preoccupanti.Non è chiaro il motivo dell'aggressione che è oggetto di indagine da parte del commissariato di polizia di Aversa: gli agenti in queste ore sono ancora sul posto per acquisire gli elementi utili al caso. Il dirigente dell'azienda che si occupa di grande distribuzione è stato sentito dalla polizia insieme ad alcuni testimoni. Tra i possibili motivi dell'imboscata, che necessitano di conferme, anche qualche possibile 'vendettà di persone non assunte nel punto vendita. Al momento solo ipotesi investigative, in corso di approfondimento insieme ad altre piste.