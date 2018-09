CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 12:00

CARINARO - Rientrano in casa dal balcone dove stavano ascoltando il concerto in occasione dei festeggiamenti del santo patrono e trovano due ladri intenti a svaligiarla.Protagonista di questo ennesimo episodio delinquenziale una coppia di Carinaro (uno dei centri più colpiti da questo tipo di reato). Uno dei due malviventi per zittire la donna, che spaventata dalla presenza dei topi d'appartamento ha iniziato a gridare, l'ha colpita al capo con uno degli arnesi da scasso che aveva con se provocandole una profonda ferita che l'ha costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del servizio di emergenza 118. Insomma, un furto che solo la buona sorte ha fatto si che non si trasformasse nell'ennesima tragedia, in una zona, il triangolo Teverola Carinaro Gricignano d'Aversa, continuamente bersagliata da rapine e furti in abitazioni.