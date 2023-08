Carinola, il 26 agosto a Casanova la diciasettesima edizione del Festival Lunarte

Arcangelo Vitolo_08103923.jpg" />

Gli eventi, tutti gratuiti, si susseguiranno secondo il rodato format che prevede la messa in scena degli spettacoli in simultanea e ripetuti più volte in modo da consentire al pubblico di assistere a più performance possibili. Come da tradizione Lunarte presenterà lavori trasversali che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro ragazzi, mostre, installazioni e proiezioni.

Tanti gli artisti protagonisti per questa diciassettesima edizione.

Per il teatro: Marco Ceccotti, Luigi Morra, Elisabetta Ventura, Yonas Aregay, Teatro Nel Baule, Compagnia Casakrool, video istallazioni a cura di Davide De Lillis, Loredana Antonelli, Sblocco 5.

Proiezioni dei film di Ylenia Azzurretti e del duo Mastrella e Rezza.

Inoltre ci sarà uno spazio dedicato all’artigianato locale ad opera di Francesco Torrico e Archeoclub di Carinola.

Infine, Archeo club p. Michele Piccirillo offrirà pillole di storia del territorio Carinolese.

L’evento si concluderà con la performance musicale di Pietro Santangelo e il dj set Kandirali. Per questa edizione, l’artista Bambi Kramer ha realizzato il manifesto di Lunarte 17.

A breve il programma dettagliato.