Via del mare, moto si scontra con auto e prende fuoco: 25enne in fin di vita

Domenica 8 Luglio 2018, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 19:04

Un gravissimo incidente ha condizionato il traffico sulle vie del mare e il movimento dei pendolari diretti verso le coste del litorale casertano e di quello pontino nel pomeriggio di oggi. Lo scontro si è verificato pochi minuti dopo le 15 sull'Appia, all'altezza di un distributore di benzina, nel territorio di competenza del comune di Carinola. L'incidente ha coinvolto un'utilitaria, una Lancia Ypsilon, ed una motocicletta di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane di 25 anni, G.M. di Pietravairano. La moto, a seguito dello scontro, è finita nella siepe circostante la carreggiata e ha preso fuoco, incendiando le sterpaglie e le erbacce del sottobosco. Soccorso da un'autombulanza del servizio 118, G.M. è stato trasportato, in gravissime condizioni, all'ospedale di Caserta. Qui i medici lo stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. Il traffico sull'Appia è rimasto bloccato per oltre due ore in entrambe le direzioni di marcia ed i veicoli in transito sono stati deviati per San Donato. Solo pochi minuti fa la circolazione è tornata alla normalità. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mondragone, gli agenti del commissariato di Sessa Aurunca ed i vigili del fuoco del distaccamento di Teano.