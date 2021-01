AVERSA- Da oggi sino a sabato Aversa e la Caritas diocesana saranno un grande set cinematografico. Sarà, infatti, in città tutto il gruppo cinematografico della CEI, la Conferenza Episcopale italiana.

«La nostra Caritas diocesana e la città di Aversa – ha reso noto il direttore don Carmine Schiavone - sono stati scelti per girare lo spot 2021 della campagna nazionale 8x1000». Si tratta dello spot che andrà in onda su tutte le reti nazionali nei prossimi mesi.

In una nota inviata allo stesso don Carmine e al vescovo Angelo Spinillo, il responsabile del servizio Massimo Manzio Compagnoni ha sottolineato di aver scelto di «raccontare l’impegno della Chiesa attraverso alcune attività che la Caritas svolge nella sua diocesi ed in particolare l’opera di accoglienza del Centro polifunzionale “Gratis Aceptis” e il laboratorio di sartoria per persone in difficoltà».

«Alle attività – ha continuato Schiavone – prenderanno parte i senza fissa dimora che sono in accoglienza nella nostra Caritas diocesana, Inoltre verranno coinvolti tutti i volontari che ogni giorno vivono quest'esperienza in maniera continua e con grande competenza, È un momento anche molto bello per la nostra città e la Caritas diocesana di Aversa nel essere scelti in questa promozione sociale».

