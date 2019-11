© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ dedicata ala seconda edizione del Festival del cinema di Castelvolturno, che si svolgerà dall’11 al 15 novembre. Ideato dal giornalista Vincenzo Ammaliato e dell’Associazione Titania Teatro, che lo produce, nasce dalla volontà di promuovere la città, già set di diverse opere. L’attore, recentemente scomparso, lo aveva diretto con Daniela Cenciotti, con l’intento di dare spazio al cinema indipendente. Continuando nel suo spirito, l’attrice e regista, lo ripropone con un programma ricco e variegato.Il Festival è diviso in diverse sezioni: quella prettamente cinematografica; i workshop sui “mestieri del cinema”, tenuti da professionisti del settore e rivolti agli studenti delle scuole superiori; il concorso per cortometraggi nazionali e internazionali dal titolo “Ss7qArt- Storie e strade della settima arte”, valutati da una giuria di esperti e da una giuria young, con premiazione finale.Evento speciale sarà l’omaggio a Carlo Croccolo che si terrà il 7 novembre alle ore 19 presso il Crazy Horse di Castel Volturno, dove l’artista viveva e di cui simbolicamente aveva ricevuto le chiavi. Saranno proiettati alcuni dei suoi lavori più rappresentativi e gli sarà dedicata una mostra di opere di noti fumettisti e fotografi.Il 9 novembre alle ore 11 si svolgerà il Corso di aggiornamento giornalistico “Cinema, informazione e deontologia”, a cura di Vincenzo Ammaliato, che curerà anche una serie di interviste durante la manifestazione.L’11 novembre al via il concorso con più di venti pellicole tra corti e lungometraggi, provenienti da tutto il mondo.La novità: l’inedito premio intitolato a Carlo Croccolo.