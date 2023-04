«La guerra di Crocco e Pallavicini», il libro al Luogo della lingua festival

È una storia che ancora oggi emoziona e divide quella raccontata da Carmine Pinto nel suo ultimo libro dal titolo “Il brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola”, edito da Laterza. Quella che, subito dopo l’Unità l’Italia,fu una vera e propria guerra civile per il Mezzogiorno rappresentata attraverso le vite parallele di un brigante e di un generale, Carmine Crocco ed Emilio Pallavicini di Priola, uno spavaldo erede del mondo feudale contro un baldanzoso aristocratico di spada, l’ultimo esercito dell’antico regime contro il primo esercito nazionale.

Così Carmine Pinto, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Salerno, ha acceso i riflettori su una pagina epica della storia italiana, raccontando episodi, luoghi, battaglie e leggende della guerra tra il primo esercito nazionale e l’ultimo dell’antico regime, fino allo scontro finale e al sorprendente epilogo delle loro esistenze.

L'incontro con lo scrittore, moderato nei giorni scorsi dagli storici Giovanni Valletta e Fiorenzo Marino a Palazzo Fazio di Capua, sede della associazione culturale Capuanova, rientra nel calendario degli appuntamenti di Aspettando il Festival che precedono la diciottesima edizione di Capua il luogo della Lingua, il festival letterario più longevo della provincia di Caserta, diretto da Giuseppe Bellone, che anche quest’anno, a partire dal 17 maggio, alzerà il sipario sulla città del Placito Capuano, primo documento scritto in volgare che vede nella Capua longobarda del 960 la sua genesi, analizzando in chiave contemporanea la scrittura, asse portante del festival, e tutte le sue declinazioni.

«Il mio è il tentativo di raccontare, e di fermare, l'invenzione della Nazione attraverso personaggi che in qualche modo ne hanno interpretato una figura fondativa - ha sottolineato Carmine Pinto -Una storia epica perché ci racconta un mondo lontano, pieno di luci, di colori, di tragedie ma anche di eroismi, di coraggio e di passioni, sul grande palcoscenico della fondazione della Nazione italiana. E non so se questo possa servire a capire la storia di oggi, ma mi piace l'idea di raccontare una storia del passato».

Sullo sfondo la provincia di Caserta che, secondo Carmine Pinto, ha infinite storie da raccontare «perché il passato è quello che noi decidiamo di esplorare, di ricostruire. Ma anche di inventare in base a quello che vogliamo».

E sul festival Capua il luogo della lingua, che da diciotto edizioni celebra i linguaggi in virtù del momento storico in cui nacque la lingua italiana, Carmine Pinto commenta: «Occasioni come queste sono straordinariamente positive a prescindere. Oggi viviamo in un momento di grandi investimenti nel mondo della cultura e questa non è cosa da poco, considerato che venti o quarant'anni fa tutto questo non esisteva. Ma non è il passato, non è il Placito Capuano che ci dice qualcosa in più ma siamo noi che gli diamo voce perché abbiamo più energia, più passione, disponibilità, risorse, per fare sì che la storia si esprima, magari più di quanto voglia dirci».

Carmine Pinto ha scritto sui sistemi politici del Novecento e si occupa di guerre civili e movimenti nazionali nel XIX secolo. Per Laterza è autore di La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870 (2019, vincitore, tra gli altri, del Premio Cherasco Storia, del Premio Sissco, del Premio Fiuggi Storia e del Premio Basilicata).