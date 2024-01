Il tema che la Pro loco ha scelto per celebrare la 137ma edizione del Carnevale di Capua è "Il viaggio nel tempo" ma non sarà solo l'aspetto scenografico delle stratificazioni architettoniche di palazzi gentilizi, monumenti e chiese a sancire il percorso storico culturale nella manifestazione popolare più antica della Campania.

«Il nostro intento è quello di dare risalto e rilanciare le tradizioni che hanno caratterizzato il Carnevale di Capua nel corso degli anni - ha dichiarato Davide Del Pozzo, presidente della Pro loco - L'amministrazione comunale ci ha dato carta bianca sul programma, dando ragione all'esperienza organizzativa che l'associazione ha maturato nei lunghi anni di gestione dell'evento».

APPROFONDIMENTI Maria Tomba da X Factor al centro commerciale Campania con la sua “Crush” Reggia di Caserta, in primavera nuova biglietteria e centro di controllo

Ed anche il sindaco Adolfo Villani si esprime in termini di compiacimento per il lavoro fatto: «Il Carnevale di Capua è riconosciuto storico dal ministero della Cultura e, quest'anno, c'è pure l'interessamento di Scabec. Dobbiamo rilanciare la lavorazione della cartapesta, Capua ha sempre vantato una tradizione per la realizzazione di manufatti carnevaleschi, ed è per questo che l'amministrazione comunale - conclude Villani - ha intenzione di affidare alla Pro loco il capannone del rione Santagata per l'istituzione di un cantiere permanente».

A proposito dei carri allegorici, Alberto Di Benedetto che da vent'anni partecipa alla festa con gruppi mascherati, coordina uno dei cantieri. «Da mesi siamo impegnati nella costruzione del nostro carro completamente di manifattura capuana - spiega l'artigiano - siamo una squadra formata da bambini, giovani ed adulti, tra cui Mario Caserta, Ciro Galbiati, Valerio Manzo, Giovanni Grimaldi, Pasquale Girardo, poi i miei figli Nicola e Ilaria. Sui giovani puntiamo per rinnovare questa tradizione».

Il carro di Alberto Di Benedetto ha per titolo "One piace e la ciurma del vaccaro", che sarà animato da dj Mr Trump, Enrico de Lucia. Altro carro è in via di ultimazione nella contrada La Monaca, nel quartiere Porta Roma. Il carro di Graziano D'Angelo e dei ragazzi della "Monaca" aderenti al Carnival Lab, ha come tema Barbie. Non mancherà il carro degli abitanti della frazione di Sant'Angelo in Formis, a cui è dedicata la giornata di sabato 10 febbraio. Anche qui è in allestimento un manufatto mobile. Un ruolo di primo piano, dunque per l'associazione "Carri allegorici" di Capua, presieduta da Alberto Di Benedetto.

«Abbiamo adeguato la nostra realizzazione al tema di quest'anno - precisa Di Benedetto - progettando e realizzando una nave che viaggi nel tempo, con tanto di ciurma costituita da chi nel tempo dovrà essere il nostro futuro, cioè i bambini. Quest'anno - racconta il carrista - abbiamo ambientato le coreografie al cartone animato "One piece" dove io interpreto Luffy il Capitano, che sogna di diventare il re dei pirati e stravede per Shanks il Rosso, un celebre pirata che gli dona il suo cappello di paglia; carico di gioia ed entusiasmo, un vulcano d'energia che vuole e forse sa cambiare il mondo. C'e' Mario Caserta, Zoro, un membro indispensabile dei pirati, al fianco di Luffy, fa sfoggio della sua abilità unica nell'uso di tre spade. Ciro Galbiati sarà Usop, il cecchino della ciurma, ha molta immaginazione e il suo sogno più grande è quello di diventare un guerriero dei mari. Valerio Manzo sarà Sanji, il cuoco della ciurma (è sempre pronto a cucinare per chiunque abbia fame). Anna Panetta sarà Nami, famosa anche come "la gatta ladra" dato che ruba loro la nave, diventando la navigatrice ed anche la tesoriera, dotata di grande intelligenza e autorità e a tratti è un po' vanitosa, ma il suo sogno nel cassetto è quello di disegnare la mappa completa del mondo».

Determinante la partecipazione del carro di Sant'Angelo in Formis con Valeria Maiello ed Enrico de Lucia e tanti giovani della frazione.