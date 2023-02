Con ogni rispetto per i Carnevali più blasonati d'Italia, resta consegnato alla storia il torneo cavalleresco che Ferdinando II di Borbone volle organizzare dinanzi alla Reggia l'8 ed il 15 febbraio 1846. La meticolosa e coinvolgente narrazione del giornalista messinese del Poliorama Domenico Ventimiglia stampata nel 1850 dall'editore napoletano della testata Filippo Cirelli e riproposta da Di Mauro nel 1998 ne evoca la fantasmagoria di colori, di suoni e canti, tra lo sfavillio delle preziose armature dei cavalieri ed i finissimi abbigliamenti delle dame al seguito della regina Isabella.

Grande il concorso di popolo, venuto da Napoli servendosi anche della ferrovia inaugurata in quel torno di tempo. Felicissimo il re alla testa dei 12 cavalieri della fazione rossa contrapposta ai 12 della bianca capitanata dal marchese don Ferdinando Nunziante, gentiluomo di camera e generale degli eserciti. Temutissimo il cavaliere nero, rappresentato da don Giuseppe Palmieri marchese di Monferrato, capitano del I Reggimento Ussari, che si sarebbe dovuto battere col vincitore. Ammiratissime le 24 dame di corte con la regina madre Isabella a bordo del cospicuo carro ippotrainato, «officiate» per il defilamento di apertura del Torneo. Non si annovera nessun precedente di eguale taglio ed imponenza.

Normalmente il Carnevale si festeggiava, prima e dopo, in maschera, con balli e canti, sia a corte che nei palazzi signorili o in strada tra scherzi, frizzi e lazzi del popolo minuto con «infiltrati» delle classi sociali più elevate, ben mascherati, ovviamente. Del Carnevale del 1771 ha lasciato una efficace memoria lady Anna Miller, ospite a Caserta del duca di Termoli che la presentò a corte, nel cui Teatro Ferdinando e Carolina la vollero ospite. «Tutti devono portare una maschera nera che copre mezza faccia» annota la poetessa trentenne, alquanto intimidita dall'ambiente ma messa subito a proprio agio dalla regina.

«In questi balli non viene osservato nessun diritto di precedenza, ed anche il re e la regina escono ed entrano come capita». «Vi sono tre o quattro tipi di balli campestri inglesi, e quando la regina ne è stanca, ballano minuetti». «Il ballo durò sino alle sette del mattino, ma noi, essendo molto stanchi di ballare, venimmo via alle quattro». La viaggiatrice inglese annota anche i particolari della gustosa cena, servita con dovizia di portate e con semplicità.

Dopo l'unità d'Italia, a Caserta tenne la scena per il Carnevale il Circolo Nazionale con serate danzanti di tutto rispetto. Nel 1873, programmò quattro incontri iniziati a fine gennaio e conclusi il 22 febbraio. Un elogio particolare per il successo registrato fu tributato dal Corriere Campano al segretario del circolo, l'ispettore scolastico Cesare Smith, apprezzato per la passione e competenza con cui si dedicava alle ricerche archeologiche nel sottosuolo di Caserta. Le sale del palazzo di via San Carlo, costruito nel 1837 dall'architetto Barba per i signori Paternò, si segnalava per i festosi balli in maschera. A fine Ottocento risale quello in cui il conte Alfonso dominò la scena indossando disinvoltamente un costume medioevale. Un discorso a parte meriterebbe Capua con i suoi Carnevali popolari iniziati nel 1875. Fece eco Santa Maria Capua Vetere che nel 1900 propose un eccezionale carro allegorico che metteva alla berlina il «progresso» rappresentato da una locomotiva caricata su un carro agricolo. Caserta, che ha fatto registrare alti e bassi nel corso del tempo, visse momenti di particolare effervescenza nella prima metà del secolo scorso. Nel 1930 rimase memorabile la parodia del fantino abbigliato di tutto punto che si accinge a gareggiare a cavalcioni di un somarello col calessino trainato da un nervoso morello condotto dal cavalier Francesco de Nittis, esponente della più eletta borghesia casertana. Si connotò di particolare effervescenza il Carnevale del 1937.

Da «Il Giornale d'Italia»: «Grande animazione è regnata per le vie della città per l'ultimo giorno di Carnevale. Notate molte maschere e Lacci d'amore. Al Circolo Nazionale si è svolta una riuscitissima festa danzante. Il salone presentava una magnifica visione di bellezza, di eleganza e di grazia. Ottima l'orchestra diretta dal maestro Russo. Ricco il buffet. Anche al Dopolavoro Cesare Battisti gran serata danzante assai affollata. Diversi premi alla reginetta ed alla migliore maschera». Fece eco il Dopolavoro Armando Diaz con una serata memorabile.