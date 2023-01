Mentre dai tavoli della politica nazionale si attendono misure efficaci per arginare i rincari sui carburanti, o sciacallaggi di sorta, ecco la mappa dei distributori più convenienti in provincia di Caserta. Partendo da quattro percorsi possibili che collegano la città capoluogo con Aversa, Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Castel Volturno, l'idea è quella di testare sul campo i suggerimenti forniti dall'Osservatorio Carburanti aggiornato in tempo reale sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E ieri, alle 17.30 con una ultima comunicazione rilevata alle 11.07, dei trentuno impianti presenti tra Caserta e Aversa, il più conveniente sul fronte benzina risultava essere il distributore self service di via Sandro Pertini 62 ad Aversa, con carburante erogato ad 1,789 euro al litro, contro i 2 euro e 192 centesimi al litro per la benzina servita alla Stazione ENI di via XXV Aprile in località Groia di Marcianise oppure i 2,079 euro al litro del distributore IP di via Galatina a Caserta.

Andando verso Piedimonte Matese, invece, dei quindici impianti che si incontrano partendo sempre da Caserta la benzina più conveniente è quella erogata self service a 1,779 euro/litro al distributore IP di via Salvo D'Acquisto a Piedimonte Matese ed a 1,869 euro/litro all'IP di via San Leucio a Caserta, servita o self service. La più cara è quella erogata a 2 euro e 079 centesimi al litro all'area di servizio Api IP di via Giorgio La Pira di Caserta. Andando verso Sessa Aurunca poi, dei venticinque impianti che si incontrano è quello che si incontra lungo la via Appia al chilometro 189 di Calvi Risorta (lato sinistro direzione Sessa Aurunca) quello più conveniente, con benzina a 1,739 euro/litro servita o self, e quella a 1,779 euro/litro erogata a self service in via Liberà a Sant'Angelo in Formis nei pressi di Capua. Notevoli le differenze con il distributore Q8 sull'Appia a Pastorano (chilometro 194 direzione Caserta) che eroga benzina a 2 euro e 079 centesimi al litro, con quello della Stazione di Servizio Esso di via Tifata a Casagiove che eroga benzina a 2 euro e 069 centesimi al litro, e con il prezzo esposto dalla ENI di via Tescione a Caserta che serve benzina a 2 euro e 037 centesimi al litro.

Seguendo l'itinerario Caserta Castel Volturno, infine, sono trenta gli impianti trovati dall'Osservaprezzi Carburanti del Ministero. Di questi il più economico risulta essere quello dell'area di servizio Go di via Limitone a Frignano, con benzina a 1 euro e 659 centesimi al litro, contro la più cara stazione Eni di via XXV Aprile di Marcianise e la Q8 che, sulla SS 256 di Carinaro (al chilometro 36 direzione Giugliano), serve benzina a 2 euro 109 centesimi al litro.

A Caserta città dei ventuno impianti rilevati dall'Osservaprezzi Carburanti il più economico sul fronte benzina, fino all'ultima comunicazione rilevata il 10 gennaio alle ore 15, risulta essere il distributore self-service di via Fusco nella frazione di Mezzano, con un costo di 1 euro e 598 centesimi al litro, seguito dalla Gaffoil sulla via Appia al km 212,145 con un costo di 1 euro e 929 centesimi al litro servito, e di 1 euro e 769 centesimi al litro self-service.

E mentre le differenze tra benzina e gasolio restano minime, resta ancora il GPL il carburante più economico nonostante la guerra. Sull'itinerario da Caserta ad Aversa, dei nove impianti segnalati sul sito ministeriale il più conveniente è la Fugorgas di via Deledda a Caserta con GPL a 0,687/litro.

Tra gli otto impianti di distribuzione segnalati andando invece verso Piedimonte Matese l'area di servizio Api IP di via La Pira a Caserta, con GPL a 0,673/litro, è la più conveniente, mentre e andando verso Sessa Aurunca il più indicato, con GPL a 0,669/litro, è quello lungo via San Giovanni Paolo I a Santa Maria Capua Vetere. Rifornimento più economico per chi va a gas da Caserta verso Castel Volturno è quello della Q8 lungo la SS 7/IV Domiziana, con 0,549 centesimi a litro.