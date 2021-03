Incendio in casa per pazienti psichiatrici Tanta paura tra gli ospiti, nessun ferito

GALLUCCIO - Un incendio alle prime ore del mattino ha creato per fortuna soltanto paura e panico all’interno di una comunità di recupero ed integrazione per malati psichiatrici a Galluccio. Le fiamme si sono sviluppate per cause probabilmente accidentali al primo piano della struttura – situata lungo la strada provinciale che collega il piccolo centro turistico dell’Alto Casertano con la valle del Garigliano e le terme di Suio – ed hanno interessato alcune stanze da letto. Immediato gli interventi degli operatori che hanno fatto uscire i circa 10 ospiti presenti ed iniziato le prime azioni di spegnimento. L’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano ha spento poi definitivamente l’incendio, che da una prima valutazione non avrebbe causato grossi e particolari danni.

