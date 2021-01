CASERTA - Ha occupato abusivamente l'appartamento di una persona in quel momento assente in un rione nel pieno centro di Caserta, iniziando a svuotarlo di mobili e suppellettili, ma è stato visto dalla Polizia di Stato e arrestato.

In manette è finito il 41enne Guerruccio Della Ventura, già noto alle forze dell'ordine; con lui anche un complice è andato in cella, il 44enne Francesco Scandalora. La vicenda dell'occupazione abusiva è venuta alla luce quando la Polizia ha fermato Della Ventura, che con l'amico stava portando già dall'abitazione occupata mobili, caricandoli su un furgoncino.

È così emerso che il 41enne, qualche giorno fa, aveva occupato l'abitazione vuota del rione Cappiello, complesso di casepopolari del centro di Caserta. I poliziotti della Questura di Caserta hanno sequestrato d'urgenza l'appartamento su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

